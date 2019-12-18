Губернатор: онкоцентр в Калининградской области достроят в 2021 году

КАЛИНИНГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области рассчитывают, что онкоцентр в поселке Родники, строительство которого затягивается из-за проблем подрядчиком, сдадут в 2021 году. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"По онкоцентру, к сожалению, в силу сроков изготовления сложного технологического оборудования, это [сдача объекта в 2020 году] невозможно, но мы провели предварительные переговоры с крупнейшими производителями реакторов, ускорителей, они зарезервировали под нас мощности, и мы сможем его в первой половине 2021 году уже [достроить]", - сказал Алиханов.

В начале декабря сообщалось, что власти направили подрядчику строительства онкологического центра - компании "Артель" - уведомление о расторжении контракта. Причиной стало отставание от графика строительства объекта и недостаточные темпы работ.

"Объект будет, несомненно, достроен. Сейчас, если все будет идеально, то у нас в первой декаде марта будет контракт. Реалистичный прогноз - это март месяц - новый контракт", - добавил губернатор.

Контракт на строительство онкоцентра в поселке Родники Гурьевского района на 4,202 млрд рублей заключили в октябре 2018 года с подмосковной компанией "Артель". Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. Перед подрядчиком поставили задачу закрыть контур онкоцентра до наступления холодов, чтобы зимой приступить к внутренним работам. Ранее губернатор области Антон Алиханов уже обращал внимание на отставание строительства от графика.

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. После завершения строительства учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.