Забег длиной 20 км пройдет в Краснодаре 1 января

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Новогодний забег пройдет в Краснодаре 1 января. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Первышов. Традиционно на Кубани в зимний период наблюдается наплыв туристов, в связи с чем в городах проходит большое количество развлекательных мероприятий, в том числе и спортивных.

"Традиционный Новогодний забег утром 1 января открывает календарный год и дает отсчет всем остальным. Длину дистанции определяют последние две цифры наступившего года. Максимально в этот раз это будет 20 км, но каждый сам для себя может выбрать посильную нагрузку", - сказал Первышов.

Он добавил, что Краснодар - город с отличными беговыми традициями. Ежегодно в Краснодаре проходит порядка десяти популярных у горожан массовых легкоатлетических стартов. Если 7-8 лет назад на старте 1 января собирались 20-30 человек, то в прошлом году было уже более 500.

В среду сообщалось, что аналогичный забег пройдет в Геленджике, а в Сочи накануне новогодних праздников пройдет традиционный мотопарад Дедов Морозов и Снегурочек.

Краснодарский край является лидером туристической отрасли в России, в 2018 году его посетили 17 млн человек - это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году. В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек.