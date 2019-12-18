На курортах Кубани пройдут мотопарад и забег Дедов Морозов и Снегурочек

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Традиционный мотопарад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет на улицах города Сочи накануне новогодних праздников. Об этом сообщил ТАСС в среду организатор мотопарада Игорь Череменский.

В пресс-службе Ростуризма сообщали, что в предстоящие новогодние каникулы большинство россиян отправятся в путешествия по стране. По количеству поисковых запросов наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, Крым, Москва и Московская область. Традиционно на курортах Кубани в зимний период наблюдается наплыв туристов, в связи с чем, в городах проходит большое количество развлекательных мероприятий, в том числе и спортивных.

"Это будет мотопарад, проходит он уже пятый год. Соберется около 250 мотоциклистов, и все оденутся в костюмы Дедов Морозов, Санта Клаусов и Снегурочек. Колонна будет передвигаться по городу Сочи", - сказал Череменский, добавив, что мотопарад пройдет 28 декабря.

Он отметил, что заезд стартует от Зимнего театра и пройдет по улицам города. Присоединиться к красочному действию сможет каждый желающий мотоциклист.

В администрации Геленджика сообщили, что в городе курорте в тот же день пройдет забег Дедов Морозов. Всем, кто примет участие в спортивном костюмированном забеге, предстоит преодолеть дистанцию в 3 км. Стартует забег на Центральной площади и пройдет по набережной курорта. А в первый день нового 2020 года в городе пройдет традиционная антиалкогольная акция-забег "День здоровья".

Краснодарский край является лидером туристической отрасли в России, в 2018 году его посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году. В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек.