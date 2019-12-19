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На ВДНХ пройдет детский конкурс "Раскрасим космос своими руками"

Дети вместе с родителями раскрасят елочные игрушки на космическую тематику

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Детский творческий конкурс "Раскрасим космос своими руками" в четверг пройдет в столице в павильоне "Космос" на ВДНХ. Юные участники в компании родителей раскрасят елочные игрушки на космическую тематику, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Перед самым главным праздником мы решили провести праздник "Раскрасим космос своими руками" для детей. Ребята в предновогодней, дружеской атмосфере будут раскрашивать оригинальные фигуры шар-папье. Космические елочные игрушки можно будет забрать к себе домой и повесить на новогоднюю елку", - рассказали в пресс-службе.

Творчество юных участников оценит авторитетное жюри в составе заслуженного художника России, председателя Союза художников Подмосковья Александра Беглова, ведущего преподавателя школы Юрия Розума Юлии Новиковой, летчика-космонавта РФ, Героя России, президента центра "Космонавтика и авиация" Федора Юрчихина и основателя компании "Шар" Игоря Золотова. Эксперты не только помогут юным участникам оформить оригинальные шары, но и расскажут много интересного об изобразительном искусстве и космосе.

Теги
Россия
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