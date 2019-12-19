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Разведшколы, шпионы и предатели: опубликованы документы о работе СМЕРШ в Крыму

Сборник "Крымская весна 44-го" состоит из 65 архивных документов, около 60 из них публикуются впервые

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Крымское издательство "Нижняя Орианда" опубликовало сборник "Крымская весна 44-го" с недавно рассекреченными документами советских органов госбезопасности о работе в Крыму. В нем впервые публикуются материалы из архивов ФСБ, рассказывающие о подготовке к освобождению Крыма в 1944 году, разоблачении коллаборационистов и поиске шпионов, которые остались на полуострове после гитлеровской оккупации.

"Значимость книги очень трудно переоценить. Дело в том, что в сборнике публикуются документы из архивов спецслужб, которые раньше не находились в научном обороте. Вокруг событий, происходивших в Крыму зимой и весной 1944 года, еще достаточно белых пятен. И новые документы приоткрывают эту завесу - мы узнаем о повседневной работе органов госбезопасности до Крымской операции, в ходе освобождения полуострова и сразу после этого", - рассказал ТАСС один из редакторов книги профессор Крымского федерального университета Олег Романько.

Всего в сборник вошли 65 архивных документов. Как уточнил Романько, около 60 из них публикуются впервые - они были рассекречены совсем недавно.

"Книга позволяет рассмотреть все аспекты деятельности органов безопасности в Крыму за период с января по июнь 1944 года: территориального управления НКГБ, СМЕРШ [появившаяся во время Великой Отечественной войны контрразведывательная организация, название расшифровывается как "Смерть шпионам"], партизанских отрядов", - отметил он.

Член редколлегии доцент Тульского государственного педагогического университета Сергей Ткаченко добавил, что включенные в сборник документы - "первые, которые раскрыли наши органы госбезопасности по периоду освобождения Крыма". О некоторых событиях историки знали из других источников, но благодаря рассекреченным материалам "смогли увидеть, в чем была их подоплека или какими были последствия".

"Гиены" и "Драматурги"

Большое число рассекреченных и впервые опубликованных документов посвящены работе на полуострове советских разведчиков, подпольщиков и партизан в тылу врага. Один из первых - докладная записка НКГБ Крымской АССР о работе на оккупированной территории по состоянию на 1 января 1944 года.

"Основная задача, поставленная перед работниками, находящимися в Крыму, - вскрытие шпионского подполья, закладываемого немцами для оставления в Крыму после их изгнания. Для выполнения этой задачи ведется работа по внедрению нашей агентуры", - говорится в докладной записке.

В результате к освобождению Крыма советские органы располагали большим объемом данных о враге. Об этом свидетельствует, например, приведенный в сборнике список сотрудников Крымского центра румынской разведки от 16 февраля - за два месяца до начала Крымской операции.

Более того, еще базируясь на Кубани, крымские чекисты возбуждали дела на пособников оккупационного режима, предателей и шпионов, действовавших на полуострове. Дела, которые заводились на шпионскую резидентуру и антисоветские группы, имели свои названия: "Враги", "Провокатор", "Гиены". Фабула этих дел приводится в докладных записках НКГБ - так, в февральском отчете упоминается дело "Драматурги".

"По делу проходит группа артистов Симферопольского театра, добровольно оставшихся на оккупированной территории, перешедших на сторону врага и занимающихся антисоветской деятельностью. Указанные артисты после оккупации города Симферополя принимали активное участие в восстановлении деятельности Крымского театра, активно сотрудничали с германскими оккупационными властями", - уточняется в архивном материале.

Отмечается, что перед оккупацией Крыма артисты "саботировали эвакуацию Крымгостеатра в тыл и распространяли пораженческую агитацию, тем самым сорвали вывоз театрального имущества". Добавляется, что "эти же лица враждебно настроены к советской власти", а опергруппа НКГБ Крыма, находящаяся в тылу противника, должна была выявить "предательскую деятельность артистов Крымгостеатра и их связи с разведорганами противника". Как пояснил ТАСС военный историк Сергей Ткаченко, позднее станет известно, что артисты работали на военную разведку СССР, но весной 1944 года в органах госбезопасности об этом просто не знали.

"Смерть шпионам"

Ткаченко рассказал, что в сборник удалось вместить лишь четвертую часть рассекреченных документов. "Но мы отбирали те, которые наиболее точно характеризуют события с января по июнь 1944 года. Также при отборе документов старались сделать так, чтобы в динамике можно было отследить ход того или иного дела", - пояснил он.

Так, среди рассекреченных документов есть план работы на освобождаемых территориях, составленный управлением СМЕРШ 4-го Украинского фронта 4 апреля - за четыре дня до начала Крымской операции. Контрразведчики должны были обеспечить "розыск и поимку агентуры разведорганов противника, агентуры карательных органов, официальных работников карательных органов, активных пособников немцев, предателей и изменников".

Охота на "Цеппелин"

Особое направление работы, которое прослеживается в рассекреченных документах, - разработка вражеских разведгрупп и школ, где готовили шпионов и диверсантов для работы в подполье на полуострове или в советском тылу.

"Такие организации, конечно, были вскрыты еще до освобождения Крыма, но их дислокация, личный состав и подробности работы стали известны позднее. <…> Историки знали об их существовании из других документов, но подробности разработки стали понятны из рассекреченных документов. Первоисточники по этой теме публикуются впервые", - пояснил Ткаченко.

Один из таких объектов - разведшкола Южной главной команды "Цеппелин". В первом приведенном документе - справке управления СМЕРШ от 19 марта - говорится, что "данный орган, по-видимому, не занимался заброской агентуры в наш тыл". Предполагается, что члены команды допрашивали военнопленных, занимались вербовкой, собирали советское обмундирование, печати и бланки, а также "в некоторой степени" занимались контрразведкой. Место дислокации известно лишь примерно - в 1942 году разведшкола располагалась в детском санатории НКВД в Евпатории, потом передислоцировалась в Ставрополь, а на конец 1943 года базировалась в Симферополе; удалось выяснить личности некоторых сотрудников.

Но уже через месяц, 26 апреля, когда была освобождена Евпатория, появляется подробное спецсообщение. "Указанная школа занималась подготовкой агентуры немецкой военной разведки и заброской ее в глубокий тыл Красной Армии. Перебрасываемая агентура снабжалась личным оружием, автоматами, ручными пулеметами, взрывчатыми материалами, деньгами - по 10 тыс. рублей, а агенты-радисты - рациями. Экипированы были формой офицеров, рядового состава Красной Армии и соответствующими документами военного порядка", - отмечали контрразведчики.

Еще через несколько дней в справке СМЕРШ говорится, что только за полгода работы в Евпатории к заброске в советский тыл (в основном на Кавказ и в Закавказье) подготовлены около 180 агентов. Имена 28 установлены, есть фотографии 45.

Но самая подробная информация о сети подразделений разведшколе Южной главной команды "Цеппелин", подготовке агентов, целях подразделения и сотрудниках разведшколы, приводится в протоколах допроса весной 1945 года бывшего советского офицера, работавшего на немцев.

История продолжается

Сборник "Крымская весна 44-го" стал результатом исторических чтений, которые прошли в мае этого года и были посвящены роли органов госбезопасности в борьбе за Крым в годы Великой Отечественной войны. Как отметил профессор Романько, первый опыт был успешным, и в 2020 году чтения пройдут вновь.

"Планируется проведение конференции и издание нового сборника - возможно, это будет уже несколько томов. Дело в том, что сейчас мы показали только небольшой период: несколько месяцев 1944 года. Но есть много других направлений, интересных для изучения. Среди них работа во время обороны Севастополя, детали эвакуации из Севастополя в 1942 году, обеспечение безопасности Ялтинской конференции, поиск предателей до и после оккупации и множество других", - добавил он.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего советского форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь; эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

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