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В Приморье готовы предоставить старообрядцам 25 тыс. га земли под переселение

С февраля 2020 года приехать в регион планируют 80 семей соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края готовы предоставить 25 тыс. га земли для желающих переехать в регион старообрядцев, сообщается в четверг на сайте администрации Приморья.

К настоящему времени в Приморье по программе добровольного переселения соотечественников приехали 129 староверов. Они вернулись, в частности, из Боливии, Бразилии, Уругвая, США. Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года предложил разработать программу переселения соотечественников из стран дальнего зарубежья.

"В рамках заседания [межведомственной рабочей группы] также обсудили вопрос о возможности обеспечения семей переселенцев-староверов временным жильем до приобретения или строительства жилых домов в местах вселения, предоставления свободных земельных участков для ведения сельскохозяйственной деятельности. Общая площадь земли, которая предлагается для переселения староверов, 25 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с февраля 2020 года заселиться в Приморье планируют 80 семей соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом. Первыми в феврале приехать должны 10 семей из Бразилии, а в мае-июне - 20 семей из Уругвая и Аргентины.

Председатель правления Приморской общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергей Пушкарев ранее сообщал ТАСС, что основным сдерживающим фактором для семей южноамериканских староверов, которые хотели бы переехать на историческую родину, является вопрос доступности и длительности кредитования на развитие крестьянского хозяйства.

Старообрядцы на Дальнем Востоке

Современные старообрядцы в странах дальнего зарубежья - это преимущественно потомки живших в Забайкалье и Приамурье староверов, которые при поддержке Красного Креста в 1955-1956 годах уехали из СССР. Большая часть из них прибыла на юг Бразилии, меньшая - в Австралию.

По информации руководителя отдела Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Ивана Ефимова, всего за рубежом проживает более 5 тыс. старообрядцев, и многие намерены возвратиться в Россию.

В июне 2017 года была сформирована рабочая группа по содействию добровольному переселению и адаптации в России соотечественников-старообрядцев, проживающих за рубежом. В сентябре и октябре 2018 года состоялась поездка лидеров 12 зарубежных общин староверов по 10 регионам России.

В Приморье староверы ведут хозяйство в основном в селах Дерсу Красноармейского района и Любитовка Дальнереченского района, а также в общине под городом Свободный Амурской области. В их пользовании более 7 тыс. га земли. У переселенцев родилось более 30 детей, создано 10 семей.

Ответственным органом по вопросам взаимодействия, адаптации и поддержки старообрядцев, переехавших в ДФО или планирующих переезд, является Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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