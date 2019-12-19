Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей.

"Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита (принадлежащую Ф. Б. Киркорову квартиру) путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость в размере 193 млн 257 тыс. 846 рублей", - следует из решения районного суда. На торги также выставят духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в этой квартире.

Кроме того, согласно решению суда, с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" солидарно взыщут в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти €780 тыс. и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Ранее адвокат артиста Александр Добровинский сообщил ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. По словам юриста, в пользу банка было взыскано более €650 тыс. В связи с тем, что заседание проходило в закрытом режиме, точные исковые требования к Киркорову уточнить не удалось. Как отмечал адвокат, юристы предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.