Последняя в 2019 году колонна МЧС РФ доставила в Донбасс 110 тонн гуманитарной помощи

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Автомобили МЧС РФ с гуманитарной помощью для республик Донбасса прибыли в Донецк и Луганск. Об этом сообщили Донецкое агентство новостей и Луганскинформцентр.

Как ранее сообщили в российском спасательном ведомстве, в груз общим весом более 110 тонн входят медикаменты и новогодние подарки. Эта колонна стала 96-й с 2014 года и последней, направленной в Донбасс в уходящем году. Предыдущая колонна доставила 12 декабря в Донецк и Луганск более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, включая молочные смеси и детские консервы.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 85 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.