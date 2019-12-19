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Президент Татарстана сделал 31 декабря выходным днем для госслужащих

Суббота 28 декабря будет рабочим днем

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов перенес рабочий день для государственных служащих с 31 на 28 декабря, сообщил он в четверг на своей странице в соцсети Instagram после проведенного на ней соответствующего голосования.

"Спасибо всем проголосовавшим. Участникам опроса сообщаю первым - сегодня подписал распоряжение - 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться", - написал он и поздравил всех с наступающим праздником.

Как уточнила журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Лилия Галимова, распоряжение касается лиц, замещающих государственные должности Республики Татарстан, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется главой региона, а также лиц, замещающих в исполнительных органах республики должности государственной и гражданской службы республики и иные должности.

"Есть распоряжение президента, касающееся непосредственно сотрудников государственной службы, а всем другим организациям, руководителям районов, ведомств есть рекомендация со стороны Рустама Нургалиевича. Мы рассчитываем, что коллегами эта рекомендация будет поддержана", - сказала она.

Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанНовый год и Рождество - 2020
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