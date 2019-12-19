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Родители на Сахалине назвали новорожденную дочь в честь острова

Изначально девочку хотели назвать Сахалиночкой, но в итоге родители решили остановиться на имени Сахалина, сообщили работники ЗАГСа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Сахалина Елена и Михаил Матиенко назвали новорожденную дочь в честь острова. Торжественная церемония имянаречения с участием представителей власти состоялась в Южно-Сахалинске 18 декабря, сообщили ТАСС сотрудники ЗАГСа.

"В среду работники ЗАГСа Южно-Сахалинска выдали семье Матиенко свидетельство о рождении Сахалины. Процедура была превращена в настоящую торжественную церемонию, на которой присутствовали представители Сахалинской областной думы, регионального отделения "Союз женщин России", многочисленные родственники", - сообщил собеседник агентства.

По информации отдела, изначально родители хотели назвать дочь Сахалиночкой, но в дальнейшем решили остановиться на имени Сахалина.

Всего в Сахалинской области, согласно имеющимся данным ЗАГС, было зарегистрировано девять девочек с именем Сахалина, включая Сахалину Матиенко. Восьмая Сахалина была зарегистрирована в 1977 году.

Теги
РоссияСахалинская область
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