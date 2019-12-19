Генпрокуратура активизирует борьбу с зацепингом и задержками поездов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России усилит надзор в сфере железнодорожного транспорта, в том числе для пресечения фактов зацепинга, задержек поездов и снижения аварийности. Об этом говорится в проекте приказа генерального прокурора Юрия Чайки "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере функционирования железнодорожного транспорта", опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Перед транспортными прокурорами поставлена задача добиваться "реального снижения на поднадзорной территории количества транспортных происшествий (крушений, аварий, происшествий при перевозке опасных грузов) и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе минимизации уровня аварийности на железнодорожных переездах, количества травмированных и погибших, в особенности несовершеннолетних, на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также снижения числа угроз незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта".

Борьба с зацепингом

Приказ требует от прокуроров обеспечить профилактику и необходимые меры "по предупреждению, выявлению и пресечению фактов проезда граждан, в том числе несовершеннолетних, пытающихся проехать вне пассажирских салонов, в том числе на крыше, между вагонами (так называемый зацепинг) и обращать особое внимание на деятельность полиции по привлечению к административной ответственности данных лиц за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, а также родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по их содержанию и воспитанию".

Кроме того, прокуроры должны оценить, как транспортная полиция привлекает граждан к административной ответственности за нарушения правил нахождения на путях, нахождение в общественных местах на объектах транспортной инфраструктуры в состоянии алкогольного опьянения, а также за нарушение требований законодательства о транспортной безопасности. Прокуратуре поставлена задача в ходе надзора оценивать динамику травматизма на железнодорожных путях и определять наиболее опасные участки.

Анализ обращений

Для защиты прав пассажиров прокуроры должны анализировать обращения граждан, в том числе связанные с тарифами на перевозки, а в случаях задержек отправления и прибытия поездов "рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение лицензионных требований". На особом контроле должны быть ситуации с массовыми задержками поездов.

Также приказ обязывает прокуроров систематически проверять соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, содержание и ремонт полотна и подвижного состава, квалификацию и подготовку работников железнодорожного транспорта, программы обучения в профильных вузах, проверять работу контролирующих органов - территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), Ространснадзора, реализующих свои полномочия в том числе в ОАО "РЖД". На особом контроле должны быть расследования субъектами железнодорожного транспорта и управлениями Госжелдорнадзора происшествий на железнодорожном транспорте.