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Чемпионат WorldSkills

В Великом Новгороде открылся центр опережающей подготовки кадров по стандартам WorldSkills

Глава региона Андрей Никитин сообщил, что центр будет особенно полезен для предприятий цифровой экономики и креативных индустрий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Новгородские власти в четверг открыли на базе строительного колледжа в Великом Новгороде первый в регионе центр опережающей профессиональной подготовки кадров. У жителей области появилась возможность проходить профессиональную подготовку и переподготовку по индивидуальным программам, основанным на стандартах WorldSkills.

"Мы сегодня делаем очень большой и важный шаг вперед в развитии профессионального образования нашего региона, открываем одними из первых в стране центр опережающей профессиональной подготовки. Наша экономика становится сложнее, появляются разные предприятия, а на существующих предприятиях требуются новые профессии. Сейчас для каждого человека нужна индивидуальная образовательная траектория", - сказал в ходе церемонии открытия центра губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Губернатор отметил, что центр особенно полезен для предприятий цифровой экономики и креативных индустрий, которые появляются в регионе. Как пояснила ТАСС замминистра образования Новгородской области Маргарита Кохан, подготовку и переподготовку по стандартам WorldSkills с помощью центра смогут проходить люди разного возраста: от школьников до граждан предпенсионного возраста.

"Это площадка, где будет консолидироваться информация по всей ресурсной составляющей среднего профессионального образования, то есть какие и какого уровня в районах на базе образовательных организаций есть педагоги, мастера, учебно-методический материал, оборудование, мастерские. Площадка будет собирать всю эту информацию. Далее с ее помощью центр может сконструировать как индивидуальную программу обучения по той или иной профессии, так и [программы] для группового обучения, используя ресурсные составляющие всего нашего региона", - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что в новгородском центре также будут создавать программы и под заказ самих работодателей.

По данным пресс-службы правительства региона, на оснащение центра из федерального бюджета выделили 54 млн рублей. Как ранее сообщал ТАСС, в Новгородской области в начале декабря открылись первые мастерские по мировым стандартам обучения WorldSkills, там будут заниматься малярными работами и реставрацией дерева.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. В 2021 году в Великом Новгороде запланировано проведение национального финала чемпионата WorldSkills Russia. Ожидается, что в регион приедут более 2 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны.

Теги
РоссияWorldSkillsНовгородская область
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