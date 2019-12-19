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Financial Times назвала гендиректора Microsoft человеком года

Издание отмечает, что к концу ноября совокупная прибыль акционеров корпорации превысила $1 трлн
Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 19 декабря. Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии газеты Financial Times. Об этом издание информировало в четверг.

"К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за время его [Наделлы] почти шестилетнего пребывания на посту превысила $1 трлн. Сравните это с тем, когда он только занял должность третьего генерального директора в истории Microsoft, когда компания-разработчик программного обеспечения выглядела так, будто она стремительно отставала от жизни с технологической точки зрения", - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что "пока еще слишком рано судить о влиянии новой Microsoft, которую строит Наделла". "Контролируя одну из немногих платформ облачных вычислений, которая претендует на то, чтобы доминировать на следующем этапе технологического развития, она [корпорация], вероятно, будет оказывать значительное влияние на будущее бизнеса и общества, будь то хорошо или плохо", - пишет Financial Times.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 млрд.

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