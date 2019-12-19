Вторая пациентка из США с новообразованием на лице приедет на лечение в Краснодар

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Врачи-онкологи в Краснодаре в феврале 2020 года ожидают прибытия второй несовершеннолетней пациентки из США с диагнозом "невус". Родители ребенка сразу решили поехать на Кубань, узнав об истории с шестимесячной девочкой, которую начали лечить осенью 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

"Еще одна пациентка из США приедет с родителями в феврале, ей 8 месяцев. У себя на родине ее родители никуда не обращались за медицинской помощью и решили сразу приехать на консультацию сюда, узнав историю Луны", - сказал Алексуткин.

Он отметил, что у девочки такой же диагноз - невус, новообразование расположено на лице, его размеры на треть меньше, чем у Луны.

Ранее сообщалось, что на лечение в Краснодар в 2020 году прибудут три иностранных пациента с подобными диагнозами.

История маленькой пациентки

Ребенок с необычным пятном на лице родился в марте 2019 года в США. Мать девочки обратилась к врачам, и выяснилось, что, кроме эстетической, есть более серьезная проблема: новообразование может переродиться в меланому - онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали меланоцитарный невус. Врачи из США не взялись за лечение пациентки, так как по их методике необходимо было проводить до 80 операций под общим наркозом, организм ребенка мог бы не выдержать их.

Об истории девочки узнали онкологи из Краснодара и пригласили на лечение, предложив метод фотодинамической терапии. 25 сентября Феннер вместе с дочерью прилетели из Майами в Краснодар. Мама пациентки сообщала, что в ее окружении все были удивлены таким решением, но она ознакомилась с работами краснодарских врачей и рассчитывает на их помощь. Врачи в Краснодаре с октября 2019 года успешно провели операции, удалив пациентке одну восьмую часть большого новообразования на лице. Онкологи планируют провести от шести до восьми операций, на лечение потребуется примерно полтора года, угрозы перерождения новообразования в раковое нет. По словам матери ребенка, лечение проводится за счет средств благотворительного фонда.