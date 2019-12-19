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Путин поздравил Центральный музей Вооруженных сил со 100-летним юбилеем

Самым важным разделом экспозиции президент назвал подразделение, в котором хранятся боевые награды, фронтовые реликвии солдат и офицеров Красной Армии времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Впервые распахнув свои двери в 1919 году, нынешний юбилей музей встречает как крупный просветительский, культурный и научный центр, известный далеко за пределами нашей страны. В его богатейшем собрании - уникальные архивные материалы, кино- и фотодокументы, образцы вооружения и военной техники, повествующие о ключевых этапах становления и развития Вооруженных сил", - говорится в телеграмме.

Самым важным разделом экспозиции музея президент назвал подразделение, в котором хранятся боевые награды, личные вещи, фронтовые реликвии солдат и офицеров Красной Армии времен Великой Отечественной войны.

Путин также отметил творческую работу сотрудников музея. "Они уделяют неустанное внимание востребованной исследовательской, выставочной деятельности, воплощают в жизнь масштабные патриотические, образовательные, информационные проекты, приобщают к нашему историческому наследию детей и молодежь", - добавил глава государства.

Центральный музей Вооруженных сил РФ - один из крупнейших военно-исторических музеев России. Основан в 1919 году. В фондах музея находятся более 800 тыс. экспонатов - знамен (в том числе музей хранит и экспонирует знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над Рейхстагом в Берлине), фотографий, документов, формы одежды, предметов снаряжения, вооружения, военной техники, знаков отличия, предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и скульптуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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