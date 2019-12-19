Путин призвал минимизировать влияние на изменение климата

"Россия присоединилась к Парижскому соглашению, в этом году мы конституировали это решение в рамках соответствующего постановления правительства, там действительно записана цифра 25-30% [сокращений выбросов в атмосферу] от базового периода, за который принят 1990 год. Так делают практически все страны, в том числе ЕС, они приравнивают начало своей работы к 1990 году, делают отсчет с этой даты. Если за 100% взять, минус 30%, останется всего 70%, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, может, будет и 60%", - сказал он.