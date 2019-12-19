Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея в настоящее время

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался против выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея в настоящее время. Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

"Что касается тела [Ленина], на мой взгляд, это не нужно трогать, - сказал Путин. - Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет".

Президент заметил, что Советский Союз неразрывно связан с именем Владимира Ленина.

"Туда лучше не забираться. Зачем? нужно просто идти вперед и развиваться активно", - повторил он.