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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея в настоящее время

По мнению президента, это не нужно делать до тех пор, пока есть люди, которые связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказался против выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея в настоящее время. Об этом он заявил на большой пресс-конференции.

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"Что касается тела [Ленина], на мой взгляд, это не нужно трогать, - сказал Путин. - Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет".

Президент заметил, что Советский Союз неразрывно связан с именем Владимира Ленина.

"Туда лучше не забираться. Зачем? нужно просто идти вперед и развиваться активно", - повторил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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