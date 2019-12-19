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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин отметил существенный прогресс в решении проблемы детской смертности

Снижение детской смертности является одним из решений демографических проблем России, отметил президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень детской смертности в России снизился.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Кстати, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности", - заявил он на большой пресс-конференции.

По словам президента, "в целом [россияне] должны получать медицинскую помощь бесплатно, в том числе дети, прежде всего дети, в подавляющем большинстве случаев так и происходит". Путин отметил, что снижение детской смертности является одним из решений демографических проблем России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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