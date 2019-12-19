Путин отметил существенный прогресс в решении проблемы детской смертности

"Кстати, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности", - заявил он на большой пресс-конференции.

По словам президента, "в целом [россияне] должны получать медицинскую помощь бесплатно, в том числе дети, прежде всего дети, в подавляющем большинстве случаев так и происходит". Путин отметил, что снижение детской смертности является одним из решений демографических проблем России.