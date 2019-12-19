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Тетя заберет старших детей из семьи в Гатчине, где отца подозревают в насилии над дочерью

Младшие дети пока останутся в больнице

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Старших детей из многодетной семьи в Гатчине (Ленинградская область), отец которых подозревается в насилии над дочерью и незаконном обороте оружия, заберет из больницы их тетя. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила в четверг журналистам.

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Ранее представители органов опеки подняли вопрос об изъятии шестерых детей из семьи. "Сейчас достигнута договоренность, что в ближайшее время тетя заберет старших детей из больницы, младшие пока останутся на обследовании", - сказала Кузнецова. Она отметила, что по итогам комплексного обследования специальной комиссии будет понятно, "какой маршрут каждому ребенку будет необходим".

"Ситуация, конечно, вопиющая. Мы неоднократно говорили о необходимости реформирования органов опеки и попечительства", - добавила детский омбудсмен.

Как сообщила ранее представитель следственного управления СК по Ленинградской области Юлия Матолыгина, правоохранительные органы получили сведения о фактах изнасилования в многодетной семье в Гатчине от подруги матери потерпевшей девочки. В правоохранительные органы женщина сама не стала обращаться, потому что опасалась за свое здоровье и за остальных детей.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаЛенинградская область
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