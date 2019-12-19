Росприроднадзор не дал разрешение на вывоз моржей из "китовой тюрьмы" в Китай

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор нашел нарушения в документах на вылов шести моржей и не дал разрешение на вывоз животных в Китай. Моржи в настоящее время находятся не в бухте Средней, но с ними все в порядке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ответ на наш запрос Росрыболовство подтвердило законность добывания моржей по представленным в комплекте документам разрешениям на добычу водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях. Культурно-просветительская цель в сфере рыболовства предполагает такую деятельность, при которой животные используются для просвещения общества, распространения знаний об окружающем мире, подъема общего культурного уровня человека, но не подразумевает деятельность по поставке (продаже) животных за пределы Российской Федерации", - сообщил собеседник агентства.

В связи с этим ведомство отказало в выдаче разрешения СИТЕС на экспорт шести моржей. Собеседник агентства также отметил, что моржи не были обнаружены на месте предполагаемого содержания. "Территория предполагаемого размещения морских млекопитающих огорожена забором. На акватории расположены открытые и крытые садки для содержания морских животных. Открытые садки на акватории накрыты сетями, в ходе визуального осмотра животных не видно. На берегу расположено пять строений. Звуков, издаваемых животными, не слышно", - сказал он.

Росприроднадзор уже выяснил, где сейчас находятся моржи, но держит эту информацию в секрете. "С ними все в порядке", - отметил собеседник.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу Российской Федерации, но находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, СИТЕС (внесены в III приложение СИТЕС).