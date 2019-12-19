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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин пообещал поговорить с губернатором Петербурга о состоянии Боткинской больницы

Президент РФ отметил, что ситуация там "не самая лучшая, можно сказать, печальная"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым о Боткинской больнице, которая является одним из старейших медучреждений в городе и находится в неудовлетворительном состоянии.

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"Я знаю, что ситуация там, действительно, не самая лучшая, можно сказать, печальная. [О] конкретных планах по реконструкции, по реновации Боткинской больницы я не знаю, это одно из старейших лечебных заведений города. Я обязательно с губернатором поговорю на этот счет, но не знаю тоже, включена ли Боткинская больница в один из наших сегодняшних проектов, о которых мы говорили с точки зрения первичного звена, с точки зрения развития медицины в целом в рамках национального проекта. Обязательно, уверяю вас, с губернатором на этот счет мы поговорим", - сообщил президент на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об улучшении состояния Боткинской больницы в Санкт-Петербурге.

Глава государства добавил, что в Санкт-Петербурге также есть ряд высококлассных медицинских учреждений, однако это, по словам Путина, не повод забывать об учреждениях, которые находятся не в самом лучшем состоянии. "Кроме этой больницы есть и медицинские центры в Петербурге мирового класса, например Алмазовский центр (Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова), но это не значит, что мы, отдавая должное тем, кто работает в Алмазовском центре, должны забывать про те учреждения, в которых ситуация далека от благополучной. Поговорим на этот счет обязательно с коллегами", - подчеркнул президент.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга. В 2017 году на Пискаревском проспекте был возведен один из новых комплексов на 600 коек, куда переехала часть больницы с Миргородской улицы. Несколько старых корпусов планировалось отремонтировать в течение трех лет, а часть законсервировать для последующего восстановления. По данным комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, из 26 корпусов на территории больницы 13 являются объектами культурного наследия.

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Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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