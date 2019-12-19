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Новый год и Рождество - 2020

Власти Иркутской области рекомендовали установить 31 декабря выходным днем

Согласно документу, действие указа распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, которым рекомендовал перенести выходной день с 28-го на 31 декабря. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее в четверг на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем.

"Врио главы региона рекомендовал перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно документу, действие указа распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации. Документ носит рекомендательный характер.

Теги
РоссияИркутская областьНовый год и Рождество - 2020
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