Доставившая гуманитарную помощь в Донбасс колонна МЧС вернулась в Россию

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Автомобильная колонна МЧС России, доставившая в четверг гуманитарную помощь жителям Донбасса, вернулась в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"96-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей. Автомобили доставили более 110 тонн медикаментов и новогодних подарков", - сказали в ведомстве.

Эта колонна стала последней в 2019 году. Всего за год министерство доставило более 5,3 тыс. тонн гуманитарных грузов. В МЧС подчеркнули, что задержек и происшествий по пути следования колонны не было.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны российских спасателей доставили для жителей Луганской и Донецкой народных республик более 80 тыс. тонн гуманитарных грузов.