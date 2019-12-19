Кассационный суд оказался наиболее востребован жителями Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции, ставший кассационной инстанцией для судов девяти регионов России, оказался наиболее востребован жителями Москвы. Об этом свидетельствуют данные суда за первые два с небольшим месяца работы новой надрегиональной инстанции.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, в суд с начала его работы с 1 октября поступили 10,5 тыс. кассационных жалоб, из них 70% - на решения судов Москвы. В судебную коллегию по гражданским делам поступило 6,7 тыс. жалоб, из которых более 5 тыс. - на решения судов Москвы. Рассмотрены по существу 1,3 тыс. жалоб, отменено 231 судебное постановление или 17% от обжалованных. "Наиболее часто обжалуются судебные постановления, вынесенные по спорам, вытекающим из кредитных правоотношений, а также по жилищным спорам", - сообщили в пресс-службе.

Административные дела

В судебную коллегию по административным делам поступили 1964 жалобы и представления, в том числе 1425 - по делам об административных правонарушениях. 1471 жалоба (74%) была подана на постановления столичных судов общей юрисдикции. Большая часть жалоб поступила по делам, связанным с управлением автомобилем в состоянии опьянения или передачей управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ). По административным делам, касающихся действий должностных лиц, в подавляющем большинстве обжалуются решения, действия или бездействие судебных приставов либо должностных лиц налоговой службы.

Для проверки доводов жалоб по делам об административных правонарушениях истребованы материалы 344 дел, а 364 жалобы были возвращены заявителям из-за ненадлежащего оформления с разъяснением, что они могут подать их вновь после устранения недостатков.

Начало сплошной кассации

Пятая часть поступивших обращений (1902) составили жалобы и представления на решения по уголовным делам, решения по которым вступили в силу до 1 октября 2019 года, в связи с чем они подпадали под выборочную кассацию. 979 из них (51%) были поданы на решения судов столицы. Кассационная инстанция для более полной проверки истребовала материалы 564 уголовных дел. По 514 кассационным жалобам и представлениям были вынесены решения об отказе в передаче на судебное рассмотрение. 76 дел были переданы на рассмотрение в порядке кассации.

В порядке сплошной кассации поступили первые 19 уголовных дел, решения по которым вступили в силу после 1 октября 2019 года. 12 из них (63%) были поданы на решения судов Москвы.

Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрены первые 39 кассационных жалоб, в том числе 25 (64%) - на решения столичных судов. По итогам рассмотрения отменены 25 решений нижестоящих судов, 14 решений изменены.

Исправление нарушений нижестоящих судов

Второй кассационный суд вынес два частных определения - в адрес председателя Мосгорсуда и в адрес судей Советского районного суда Рязани и Рязанского облсуда. В действиях рязанских судей нашли нарушения при аресте гражданина Узбекистана, подозреваемого в насилии в отношении представителя власти. Протокол заседания не был подписан секретарем, в связи с чем у судей кассационной инстанции возникли сомнения в самом факте проведения судебного заседания. А судья апелляции не только не обратил внимание на это нарушение, но и рассмотрел жалобу в отсутствие защитника, без проведения прений сторон и предоставления подозреваемому последнего слова.

Главе Мосгорсуда кассационный суд указал на нарушения при продлении ареста на срок более года троим фигурантам дела о растрате. Адвокат указал, что в постановлениях Мосгорсуда о продлении ареста решения "носили коллективный характер, без индивидуального исследования обстоятельств, имеющих значение для принятия законного решения в отношении каждого из обвиняемых". Кроме того, судья не мотивировал невозможность избрания иной меры пресечения. Судебная коллегия Мосгорсуда после апелляции оставила решение в силе. Кассационный суд признал существенные нарушения закона и констатировал незаконность содержания под стражей на основе этих судебных актов.