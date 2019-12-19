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Голикова: в 57% случаев сиротство связано с лишением и ограничением родительских прав

Вице-премьер напомнила, что в 2018 году в России насчитывалось на 2,5% меньше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чем в 2017 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Почти 60% случаев, когда ребенок становится сиротой, связано с лишением и ограничением родительских прав, только 24% - со смертью родителей. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Основными причинами являются лишение и ограничение родительских прав - это суммарно составляет 57%, а также смерть родителей или единственного родителя - 24%", - сказала она на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер напомнила, что в 2018 году в России насчитывалось 48,29 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2,5% меньше, чем в 2017-м. "В 2018 году на 9,7% уменьшилось число детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или один из родителей. Но одновременно число детей, в отношении которых ограничены в правах оба или один из родителей, увеличилось на 2,4%", - отметила она.

При этом, по словам Голиковой, необходимо "анализировать конкретные ситуации".

"Сегодня одна из причин социального сиротства - несвоевременная или не оказанная в достаточном объеме социальная поддержка и помощь семье и отсутствие налаженной профилактики в работе с семьей. Какие-то сдвиги в этом направлении есть, но еще предстоит многое сделать", - заключила вице-премьер.

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