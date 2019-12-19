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Аксенов поручил остановить вырубку крымской сосны

Он также сообщил, что в регионе проведут восстановление лесов и озеленение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил остановить вырубку крымской сосны на полуострове после обращений жителей по поводу незаконной вырубки и продажи деревьев.

"С 18 декабря по моему поручению остановлена вырубка сосны крымской. Решение принято в том числе в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки и реализации лесопродукции. В преддверии праздников правоохранительные органы и учреждения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым усиливают контроль в этой сфере", - написал Аксенов в четверг на своей странице в Facebook.

Глава региона сообщил, что в Крыму будет проведено восстановление лесов и озеленение. "В частности, планируется восстановить посадки крымской сосны в районе поселка Аэрофлотского", - сообщил Аксенов.

На территории поселка планируется посадить более 1 тыс. хвойных деревьев, сообщили в четверг в Мининформе Крыма, отметив, что проект разрабатывается совместно с бизнесом. "В районе лесопаркового участка Симферопольского лесничества поселка Аэрофлотского на окрестных склонах холмов произрастали густые и красивые посадки крымской сосны. В результате многократных пожаров, болезней и воздействия вредителей посадки сильно пострадали и частично уничтожены. Через данный участок лесопосадок пролегает участок трассы "Таврида" и туристы, прибывающие в Крым, будут видеть из окон автомобилей погибшие и высохшие деревья, что явно не будет способствовать повышению туристической привлекательности и имиджа нашего полуострова. Предприятие "Витэк" готово за свой счет и своими силами произвести зачистку лесопарковой территории от сухих и сгоревших деревьев и высадить саженцы молодой сосны ", - говорится в сообщении. Также обсуждается проект лесопосадки на площади более 5 га, добавили в министерстве.

В Миприроды Крыма также сообщили, что в преддверии новогодних праздников на полуострове усилили патрулирование лесных участков.

Всего в Крыму леса занимают около 279 тыс. га территории полуострова. До 2024 года в Крыму на посадку более 1,6 тыс. га новых лесов по национальному проекту "Экология" предусмотрено около 150 млн рублей. Ранее Минприроды Крыма сообщало о ежегодном увеличении площадей лесных насаждений. Если в 2015 году площадь посадки составляла 173 га, то в 2018 году - 214 га, в 2019 году - 222,1 га, а в 2020 году будет посажено 250 га.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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