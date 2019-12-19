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В Ингушетии ликвидировали одну из крупнейших свалок в регионе

Территорию бывшего полигона планируется использовать в сельскохозяйственных целях

МАГАС, 19 декабря. /ТАСС/. Ликвидация одной из четырех крупнейших свалок Ингушетии в сельском поселении Нестеровское в рамках нацпроекта "Экология" завершена. На полигоне находились отходы I-V классов опасности, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минприроды.

"На сегодняшний день выполнены на 100% мероприятия по ликвидации свалки в сельском поселении Нестеровское площадью 8,77 га, где были размещены отходы I-V классов опасности. Она существовала на протяжении 15 лет, постоянно загораясь и отравляя воздух местным жителям. Работа на объекте началась 6 мая 2019 года в рамках нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на объекте также завершены работы по рекультивации свалки - в будущем территория бывшего полигона будет использоваться в сельскохозяйственных целях.

"Весь объем отходов со свалки вывезен и размещен на полигоне твердых бытовых отходов в Нестеровском, внесенном в госреестр объектов размещения отходов. Помимо вывоза мусора, произведена вертикальная планировка с использованием песчано-гравийной смеси, распределен грунт для посадки многолетних трав. Отныне будет проводиться мониторинг для контроля оздоровления земли и предотвращения появления новой свалки", - уточняют в ведомстве.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе "Чистая страна". На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 млрд рублей.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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