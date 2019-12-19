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Новая система обращения с ТКО

Эксперты: реформу обращения с ТКО в Петербурге тормозят сложности переработки

По словам председателя общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест" эколога Юрия Шевчука, сейчас в городе перерабатывается лишь 7-10% вторичного сырья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Переход Санкт-Петербурга на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) осложняется отсутствием необходимого количества мусороперерабатывающих предприятий на территории города, а также проблемами в работе с населением по этой теме, считают опрошенные ТАСС представители власти и эксперты в сфере экологии.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналиста из Ленинградской области, сообщил, что не исключает того, что города федерального значения - Москва, Петербург и Севастополь - могут провести реформу обращения с ТКО раньше 2022 года - срока, который им положен по закону. Журналист просил главу государства "поторопить" Петербург, так как оттуда везут мусор в Ленинградскую область, где реформа уже началась.

Проблема синхронизации

Сейчас в Санкт-Петербурге действует мораторий на деятельность регионального оператора до 31 декабря 2019 года, и власти города рассматривают вопрос дальнейшей отсрочки перехода на новую систему обращения с ТКО, ссылаясь на большое количество неразрешенных вопросов. Планируется продлить этот мораторий еще на один год, до 31 декабря 2020 года.

Ранее председатель комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин также пояснял журналистам, что необходимо откорректировать территориальную схему по обращению с ТКО и прописать в ней не только все точки образования отходов, но и куда они утилизируются, как обрабатываются и захораниваются на всех полигонах Ленинградской области. Он не исключил, что мораторий потребуется продлить даже не на один, а на два года до решения всех вопросов.

Во всех районах Ленинградской области с 1 ноября этого года уже стартовала реформа в сфере обращения с отходами, и теперь регион ожидает завершения аналогичных работ со стороны петербургских властей для их синхронизации. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг сообщил журналистам, что реформа, которая уже проводится в области, помогла декриминализировать рынок утилизации отходов, а также контролировать объемы мусора.

По его словам, Ленинградская область заинтересована, чтобы Санкт-Петербург быстрее перешел на положения реформы обращения с мусором, "потому что две трети мусора, который генерируется на территории Ленинградской области, - это мусор, который вывозится из Санкт-Петербурга". Дрозденко также отметил, что у властей Петербурга есть "законное право не реформировать систему" обращения с ТКО, но Ленинградская область предлагает соседям заключить соглашения.

В частности, перевозчики, которые собирают и перевозят мусор из Петербурга, могут присоединиться к системе ГЛОНАСС в Ленинградской области, а ленинградский региональный оператор - получить доступ к точным данным по объему мусора, который собирают в Петербурге.

Причины отставания

По мнению экспертов, один из сдерживающих факторов для ускоренного перехода Петербурга на новую схему - это то, что предприятия на территории города, которые могли бы заняться переработкой мусора, практически отсутствуют. Как отметил председатель общественной организации "Северо-Западный Зеленый крест" эколог Юрий Шевчук, сейчас в городе перерабатывается лишь 7-10% вторичного сырья. "В течение 5-6 лет возможно обеспечить город необходимыми перерабатывающими мощностями как на территории самого Петербурга, так и Ленинградской области", - считает эксперт.

На территории Петербурга сейчас работает мусороперерабатывающее предприятие - "Завод МПБО-2" по компостированию предварительно подготовленных органических отходов. Однако, по мнению Шевчука, технология производства компоста устарела и больше не востребована в сельском хозяйстве. Сейчас завод намерен вложить около 20 млрд рублей в расширение производственных мощностей с 420 тыс. до порядка 2 млн тонн отходов в год к 2024 году.

Как считает активист регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Санкт-Петербурге Тимофей Тхостов, важную роль играет и то, что взрослое население страны пока не готово к реформе. "Например, в России не распространена практика раздельного сбора мусора. Нужно активнее информировать население о пользе новой схемы обращения с отходами", - сказал он ТАСС.

Глава профильной комиссии по экологической защите населения законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова также отметила, что у людей есть некая тревога по поводу проведения реформы и властям стоит внимательнее прислушиваться к запросу общества. "Есть активисты, общественные организации, которые ратуют за переработку вторичную, чтобы меньше накапливалось, больше перерабатывалось", - добавила она.

О новых предприятиях

Городские и региональные власти уже решают обозначенные экспертами проблемы, в частности, планируют создавать новые мусороперерабатывающие производства. В марте 2019 года правительство Санкт-Петербурга и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) объявили, что намерены создать рабочую группу для формирования рекомендаций по разработке и практическому применению концепции переработки отходов в Санкт-Петербурге. В городе рассматривают вопрос о локализации на предприятиях Петербурга производства немецкого и индийского оборудования по переработке отходов.

Региональный оператор в соседнем регионе - "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - также планирует инвестировать 2,6-2,8 млрд рублей в строительство мусороперерабатывающего завода рядом с мусорным полигоном "Новый Свет-ЭКО" в Гатчинском районе региона. Первую линию планируется запустить в начале 2022 года, совокупная мощность завода составит 1 млн тонн отходов в год. Из всего объема отходов комплекс будет перерабатывать до 75-80%.

"Под Гатчиной также есть завод по литификации отходов - это окаменение отходов. Эти материалы используют потом, например, для лесных дорог", - рассказал Шевчук. Кроме того, в Кингисеппском районе Ленобласти запланировано строительство объекта по переработке и размещению ТКО и отдельных видов промышленных отходов мощностью 500 тыс. тонн в год общей вместимостью до 9 млн. тонн.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНовая система обращения с ТКО
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