Человек и вопрос. Какие слова Владимир Путин чаще всего произносил на пресс-конференции

На основе официальной стенограммы пресс-конференции президента России Владимира Путина ТАСС составил облако слов, которое показывает, о чем он говорил больше всего. Мы выделили из этого списка главные существительные, и вот что получилось.

Чаще всего глава государства произносил слово "человек" — 86 раз. И хотя пресс-конференция, проходящая во второй половине декабря, считается поводом подвести итоги, в этот раз традиционно занимавший первое место "год" опустился на третью ступень — с 64 упоминаниями против 110 в прошлом году. На втором по популярности месте оказалось слово "вопрос", его президент употребил 75 раз. Это примерно на треть больше, чем годом ранее.

Также анализ слов главы государства показал, что журналистов больше волновали социальные вызовы, чем привычные экономика и политика. Слова "решение" и "страна" встречались в речи Владимира Путина 61 и 57 раз соответственно, "проблема" и "деньги" — по 30 раз, в то время как "развитие", "экономика" и "политика" — только 27, 23 и всего пять раз.

Впрочем, участники пресс-конференции все-таки уделили внимание и вопросам как внутрироссийской, так и международной повестки: слова "Россия" и "отношение" прозвучали 44 и 41 раз.