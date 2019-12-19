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Беглов: власти Петербурга завершат инвентаризацию коек в больницах города в 2020 году

Губернатор также отметил необходимость выделения соответствующих средств для того, чтобы в первую очередь отремонтировать те койки, которые находятся в плохом состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют завершить инвентаризацию коек в медучреждениях города в 2020 году, сообщил журналистам в четверг губернатор Александр Беглов, прибыв в Боткинскую больницу после пресс-конференции Владимира Путина для встречи с главврачом.

В четверг на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос об улучшении ситуации в Боткинской больнице, которая является одним из старейших медучреждений Петербурга и находится в неудовлетворительном состоянии. Путин пообещал обсудить проблему с губернатором.

"В Санкт-Петербурге порядка 40 тыс. коек, такого большого коечного состава нет ни в одном субъекте РФ. Мы сейчас приступили к инвентаризации этих коек - есть хорошие, есть плохие <…> Поэтому мы работаем с министерством здравоохранения, работаем совместно с комитетом, с частными структурами, которые тоже имеют свои койки, для того, чтобы определить, сколько же нужно Петербургу коек именно для городских нужд. Инвентаризацию проводим, и я думаю, в 2020 году мы ее полностью завершим", - сказал Беглов.

Губернатор отметил необходимость выделения соответствующих средств для того, чтобы в первую очередь отремонтировать те койки, которые находятся в плохом состоянии и которые необходимы для горожан. "Это одна из наших важнейших тем", - подчеркнул он.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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