В Москве с начала года при капремонте похищено более 100 млн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 100 млн рублей похищено при проведении капитального ремонта домов в Москве за 11 месяцев этого года. Об этом сообщили журналистам в столичной прокуратуре.

"Органами прокуратуры города за 11 месяцев вскрыто 439 нарушений закона при проведении капитального ремонта объектов недвижимости с целью устранения которых внесено 262 представления, инициировано привлечение 64 лиц к дисциплинарной и административной ответственности, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - Для решения вопроса об уголовном преследовании в органы предварительного расследования направлено 34 материала, в том числе по фактам хищений на сумму более 100 млн рублей, на данный момент возбуждено 10 уголовных дел".

В четверг в прокуратуре Москвы под председательством прокурора города Дениса Попова состоялось заседание коллегии по вопросам законности в сфере капитального ремонта объектов недвижимости.