Власти Нижегородской области хотят направить 10 млрд рублей на развитие первичной медицины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют направить порядка 10 млрд рублей на реализацию пятилетней программы развития системы первичной медико-санитарной помощи в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Глеб Никитин, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Президент отметил, что на пятилетнюю программу развития первичной медико-санитарной помощи будет направлено 550 млрд рублей. Мы надеемся, что Нижегородская область сможет рассчитывать на 2 млрд из них ежегодно в течение пяти лет, то есть в общей сложности хотелось бы претендовать на 10 млрд рублей", - сказал он.

По словам Никитина, первичная медико-санитарная помощь - это та помощь, с которой чаще всего сталкиваются люди и по качеству которой начинают судить о состоянии здравоохранения в целом. Он пояснил, что основные направления развития системы определены: это строительство и замена фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, развитие передвижных мобильных медицинских комплексов и санитарной авиации.

Говоря о развитии здравоохранения в регионе, губернатор также напомнил, что в будущем году в Нижегородской области свыше 1 млрд рублей направят на развитие медицинской помощи онкобольным в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Отдельно хотелось бы отметить такую отрасль, как развитие онкологической медицины <…> В 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства в размере 1 млрд 147 млн рублей", - сказал он. Никитин подчеркнул, что в текущем году на эти цели в рамках нацпроекта было направлено почти 670 млн рублей, из которых 640 млн рублей - средства федерального бюджета и почти 27 млн рублей - регионального.

Также губернатор сообщил, что областные власти надеются на поддержку федерального центра в реализации проекта создания регионального онкологического центра на 440 мест с поликлиникой, рассчитанной на 450 посещений в смену. "Центр будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием", - заметил Никитин.