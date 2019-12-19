Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

ОТТАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

Таким образом Верховный суд подтвердил ранее принятое решение Федерального апелляционного суда, который также признал Александра и Тимофея Вавиловых гражданами Канады. С 2014 года канадские власти пытались лишить их гражданства, так как их родители - Андрей Безруков и Елена Вавилова - были арестованы в связи с ведением разведывательной деятельности в пользу России под именами Дональда Хитфилда и Трейси Энн Фоули. Оба их сына родились в Канаде в 1990-е годы.

9 июля 2010 года Россия и США обменялись лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. Согласно договоренности, достигнутой Службой внешней разведки России и ЦРУ, из США в РФ были депортированы 10 российских граждан - Владимир и Лидия Гурьевы, Михаил Куцик и Наталия Преверзева, Андрей Безруков и Елена Вавилова, Михаил Васенков, Вики Пелаес, Анна Чапман и Михаил Семенко. По условиям сделки Россия передала США отбывающих наказание граждан РФ Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина.