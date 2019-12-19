Зимой на курорте "Красная поляна" ожидают прирост турпотока на 15%

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Курорт "Красная поляна" ожидает прирост туристического потока в зимнем сезоне 2019/2020 на 15%, сообщил журналистам в четверг генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

"Каждый год количество гостей, посещающих "Красную поляну", растет. В этом году мы ожидаем прирост на 15 процентов. Самое главное, что растет доля иностранных гостей", - сказал Круковский, добавив, что курорт примет треть всех туристов в зимнем сезоне.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Сочи, курорт в зимнем сезоне планирует принять около 1,5 млн туристов.

По словам Круковского, доля иностранных туристов в 2019 году в Сочи составила 15%. В 2018 году, когда Сочи принимал чемпионат мира по футболу, поток иностранцев на курорте составил 10 процентов.

Кубань является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты региона с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности края среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 6,2 млн человек.

Отели ожидают более 90% загрузки

Как сообщили в пресс-службе администрации города, отели на курортах Красной Поляны в зимний сезон будут заполнены более чем на 90% и примут около 600 тысяч человек.

Ранее в пресс-службе Ростуризма сообщали, что в предстоящие новогодние каникулы большинство россиян отправятся в путешествия по стране. По количеству поисковых запросов наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, Крым, Москва и Московская область. Традиционно на курортах Кубани в зимний период наблюдается наплыв туристов. Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России, где зимой наиболее актуален активный отдых на горнолыжных курортах.

"На новогодние и рождественские праздники ожидается рост заполняемости [отелей] до 80 процентов, а курорты Красной Поляны в эти дни будут заполнены на 90-92 процента и примут порядка 600 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день средняя загрузка отелей, санаториев и пансионатов города Сочи составляет 65%, добавили в пресс-службе.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (Бывший "Горки Город"). Они включают в себя 110 горнолыжные трассы разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 6,2 млн человек.