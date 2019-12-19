Стоимость единого ски-пасса в Сочи останется на уровне прошлого года

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Стоимость единого ски-пасса, который в будет работать на всех горнолыжных курортах Красной поляны, останется на уровне прошлого года, когда единый билет работал в тестовом режиме. Об этом сообщил в четверг журналистам генеральный директор ООО "Роза хутор" Александр Белокобыльский.

"Мы практически не подняли цены на ски-пассы... Сегодня у нас низкий сезон, ски-пасс стоит порядка 1850 рублей за день катаний. Соответственно, к новому году он вырастет. В прошлом году он стоил порядка 2950 рублей", - сказал Белокобыльский.

Ранее сообщалось, что на всех горнолыжных курортах Красной Поляны в новом сезоне заработает единый ски-пасс. Для туристов по одном билету будут доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура всех курортов Красной Поляны - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса, продажи которого стартуют в декабре.

Курорт планирует принять около 700 тысяч туристов

Генеральный директор ООО "Роза хутор" Александр Белокобыльский отметил, что, курорт "Роза хутор" готовится принять около 700 тысяч туристов в зимний сезон 2019/2020.

"Статистика достаточно стабильная. Примерно 700 тысяч лыжников, мы думаем, что нас за зиму посетят", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент на курорте отдыхает около 2 тысяч туристов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, всего город планирует принять в зимний сезон около 1,5 млн человек.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты региона с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов.

Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 6,2 млн человек.