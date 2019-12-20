В Еврейской АО 31 декабря сделали выходным днем

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сделал выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу.

"31 декабря в ЕАО объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн. 28 декабря будет рабочим днем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в соцсетях в области был проведен опрос жителей, участие в нем приняли несколько тысяч человек. 94% проголосовавших предпочли перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.

"Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. На большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, президент назвал предложение сделать 31 декабря выходным днем логичным, но усомнился, что вводить новый выходной надо в спешке в этом году.