{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

В Еврейской АО 31 декабря сделали выходным днем

Ранее в соцсетях провели опрос, участие в котором приняли несколько тысяч человек
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сделал выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу.

"31 декабря в ЕАО объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн. 28 декабря будет рабочим днем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в соцсетях в области был проведен опрос жителей, участие в нем приняли несколько тысяч человек. 94% проголосовавших предпочли перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.

"Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. На большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, президент назвал предложение сделать 31 декабря выходным днем логичным, но усомнился, что вводить новый выходной надо в спешке в этом году.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний ВостокНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
В Facebook намерены пресекать попытки помешать проведению переписи населения США
Новые правила вступят в силу в начале января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС