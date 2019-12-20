МЧС предупредило о 40-градусных морозах в Амурской области в ближайшие дни

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС предупреждают о похолодании на территории Амурской области в ближайшие несколько суток. Температура воздуха опустится до 40 градусов, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.

"С 20 по 23 декабря в области ожидается усиление морозов. В большинстве районов не только севера, но и центральной и южной зоны области температура ночью будет понижаться до минус 40-45 градусов, днем ожидается до минус 25-30 градусов", - говорится в сообщении.

Усиление мороза может привести к нарушениям в работе объектов ЖКХ, энергетики, а также росту количества бытовых пожаров при использовании нагревательных приборов. Жителям рекомендовано принять меры безопасности. Об неблагоприятных погодных условиях проинформированы местные власти, отмечается в сообщении.

По данным УГМС, днем в пятницу в Благовещенске прогнозируется минус 16, без осадков, на севере региона - минус 30 градусов.