{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупредило о 40-градусных морозах в Амурской области в ближайшие дни

Похолодание ожидается с 20 по 23 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС предупреждают о похолодании на территории Амурской области в ближайшие несколько суток. Температура воздуха опустится до 40 градусов, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.

"С 20 по 23 декабря в области ожидается усиление морозов. В большинстве районов не только севера, но и центральной и южной зоны области температура ночью будет понижаться до минус 40-45 градусов, днем ожидается до минус 25-30 градусов", - говорится в сообщении.

Усиление мороза может привести к нарушениям в работе объектов ЖКХ, энергетики, а также росту количества бытовых пожаров при использовании нагревательных приборов. Жителям рекомендовано принять меры безопасности. Об неблагоприятных погодных условиях проинформированы местные власти, отмечается в сообщении.

По данным УГМС, днем в пятницу в Благовещенске прогнозируется минус 16, без осадков, на севере региона - минус 30 градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Жителям Якутии одобрили более 50 заявок на получение льготной ипотеки
Количество консультаций по вопросам ипотеки составляет свыше 250
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС