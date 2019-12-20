Участниками региональных школ наставников для кружков НТИ станут более 2 тыс. человек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Участниками региональных Школ наставников проектной деятельности, которые будут работать с детьми и взрослыми в кружках Национальной технологической инициативы (НТИ), в 2020 году станут более 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Академия наставников" - совместный проект Кружкового движения НТИ, фонда "Сколково" и Агентства стратегических инициатив. В 2019 году прошло 11 региональных школ. Их участниками стали преподаватели и научные сотрудники вузов, преподаватели школ и сферы дополнительного образования, студенты, аспиранты и представители бизнеса, которые работают с молодежными проектами.

"Участниками школ станут более 2 тыс. человек - преподаватели и студенты вузов, педагоги школ и дополнительного образования, представители бизнеса, которые работают с молодежными проектами. Добавим, что в 2019 году через Школы наставников проектной деятельности прошли 1805 человек", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

Площадки для проведения региональных школ выбирались по итогам открытого конкурса. Заявки поступили из 39 регионов, в итоговый список вошли 14, 11 из которых примут школы впервые. В 2020 году Школы наставников пройдут в Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Кирове, Нижнем Новгороде, Обнинске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Туапсе, Тюмени, Ульяновске, Уфе, Якутске и Ярославле. Серия интенсивов начнется в феврале, эксперты познакомят участников с особенностями различных проектов, с технологиями генерации идей и этапами жизненного цикла проекта.

"Принимая решение, мы оценивали интерес площадки к проектной деятельности и кружковому движению, насколько они готовы и дальше развивать эти направления, включаться в разработку региональных дорожных карт совместно с Ассоциацией участников технологических кружков, непосредственно создавать и развивать технологические кружки. Также для нас важно присутствие в регионе компаний и организаций, поддерживающих практики наставничества, ведь мы стремимся, чтобы наставники могли применять полученные знания на практике", - процитировали в пресс-службе слова лидера проекта "Академия наставников" Екатерины Морозовой.

Кружковое движение

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Она была утверждена в апреле 2016 года и рассчитана до 2035 года. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому в России созданы 14 Центров компетенций НТИ, развивающих сквозные технологии: большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие.

Проект "Академия наставников" направлен на создание системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение проходит на онлайн-курсах и очных школах.