Жителям Якутии одобрили более 50 заявок на получение льготной ипотеки

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. За первые десять дней действия программы льготной ипотеки под 2% жителям Якутска одобрили более 50 заявок для участия в ней. Об этом сообщили ТАСС в республиканском ипотечном агентстве в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре поручил правительству РФ подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых для приобретения жилья на первичном рынке. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока.

"На данный момент одобрено более 50 заявок на получение льготной ипотеки. Преимущественно поступают заявки жителей Якутска, интересуются больше всего покупкой квартиры. 17 декабря у нас состоялось первое подписание договора займа. Количество консультаций составляет свыше 250", - сообщили в агентстве.

16 декабря глава Якутии Айсен Николаев в своем послании к Государственному собранию республики поручил многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг "Мои документы" (МФЦ) работать с молодыми семьями для получения льготной ипотеки под 2%. В республиканском ипотечном агентстве сообщили, что с МФЦ ведутся на данный момент переговоры. "Работа в этом отношении ведется. Работа с МФЦ позволит людям формировать и передавать документы дистанционно, не тратя средства на перелеты, чтобы добраться до Якутска", - отметили в агентстве.

Республиканское ипотечное агентство создано 17 сентября 2003 года, в настоящий момент является официальным агентом банка ДОМ.РФ. Банк входит в периметр госкомпании ДОМ.РФ, оператора правительства Российской Федерации по программе "Дальневосточная ипотека".

О льготной ипотеке

Первые ипотечные кредиты по льготной ставке 2% годовых выдал банк ДОМ.РФ на прошлой неделе в Приморском крае, на следующий день после подписания программы Медведевым. Ипотека была предоставлена на приобретение строящегося жилья, новостройки будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

Воспользоваться льготными условиями кредитования на приобретение жилья могут семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 36 лет. Под программу попадают и неполные семьи с детьми. Займы планируется выдавать в течение пяти лет со сроком кредитования 20 лет. Максимальная сумма ипотеки не может превышать 6 млн рублей, первоначальный взнос - 20%. Важным условием сохранения льготной ставки по кредиту является прописка в приобретенных квартире или доме в течение девяти месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее пяти лет с даты выдачи кредита.