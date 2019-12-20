Новую взлетно-посадочную полосу планируют построить в аэропорту Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ, в ведении которого находится первая взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево, планирует построить в аэропорту новую ВПП. Находящаяся в плохом техническом состоянии ВПП-1 будет реконструирована в рулежную дорожку, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного комплекса Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. В конце августа губернатор Новосибирской области сообщал, что власти региона совместно с "Новапортом" и Минобороны приступили в 2019 году к обследованию и подготовке к капремонту и реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, стоимость проекта составит более 8 млрд рублей.

"12 ноября 2019 года в Министерстве транспорта Российской Федерации состоялось совещание с участием представителей Министерства обороны Российской Федерации и правительства Новосибирской области по вопросам выработки единой позиции относительно реконструкции ВПП-1 в аэропорту Толмачево, находящийся в ведении Минобороны, и строительства новой ВПП. По итогам указанного совещания, Минобороны России совместно с Минтрансом России, готовится совместный доклад президенту России Владимиру Путину о проведении второго этапа реконструкции аэродромного комплекса Новосибирск (Толмачево), в том числе - строительство новой ВПП", - сказал министр.

Проект строительства новой ВПП с последующим переоборудованием существующей ВПП-1 в рулежную дорожку позволит повысить пропускную способность аэропорта до 15 млн пассажиров к 2024 году. При этом максимальная часовая интенсивность движения воздушных судов вырастет до 32 взлетов-посадок к 2030 году. А в случае использования одной ВПП для взлета, а другой - для посадки, до 50-52 таких операций в час.

Как сообщил ТАСС гендиректор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич, предпроектные работы для включения ВПП-1 в Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры были проведены в 2019 году. "Надеемся, что источники и порядок финансирования будут определены в ближайшее время и работы по реконструкции ВПП-1 начнутся в 2020-2021 гг.", - сказал он.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров. Согласно федеральному проекту реконструкции региональных аэропортов к 2024 году на развитие аэропорту Толмачево запланировано 23,4 млрд рублей.