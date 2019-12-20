Глава Якутии: строительство судов на Жатайской верфи начнется в 2021 году

ТАСС, 20 декабря. Строительство первых судов на реконструируемой Жатайской верфи, которая должна будет обеспечить судами арктические реки региона, начнется в конце 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Республики Якутия Айсен Николаев.

"Основные направления по судам, которые будут строиться на Жатайской судоверфи, определены. К моменту окончания стройки к концу 2021 года новые корабли уже начнут закладываться", - сообщил Николаев.

Он подчеркнул, что проекты, связанные со строительством речных судов как в условиях Якутии, так и в условиях страны крайне малоокупаемы.

"Те или иные меры господдержки должны оказываться, в том числе и через вхождение в режим ТОР. Удлинение лизинга, дешевые кредиты - единственная возможность эти проекты и в целом реновацию речного флота страны сделать более-менее привлекательными", - отметил Николаев.

Жатайский судоремонтно-судостроительный завод (Жатайская судоверфь) был построен в 1943 году. В 2019 году началась реконструкция предприятия. Ожидается, что реализация проекта позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал предложение властей Якутии расширить режим территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" на проект модернизации Жатайской судоверфи.