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Глава Якутии: строительство судов на Жатайской верфи начнется в 2021 году

Айсен Николаев отметил, что проекты, связанные со строительством речных судов крайне малоокупаемы

ТАСС, 20 декабря. Строительство первых судов на реконструируемой Жатайской верфи, которая должна будет обеспечить судами арктические реки региона, начнется в конце 2021 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Республики Якутия Айсен Николаев.

"Основные направления по судам, которые будут строиться на Жатайской судоверфи, определены. К моменту окончания стройки к концу 2021 года новые корабли уже начнут закладываться", - сообщил Николаев.

Он подчеркнул, что проекты, связанные со строительством речных судов как в условиях Якутии, так и в условиях страны крайне малоокупаемы.

"Те или иные меры господдержки должны оказываться, в том числе и через вхождение в режим ТОР. Удлинение лизинга, дешевые кредиты - единственная возможность эти проекты и в целом реновацию речного флота страны сделать более-менее привлекательными", - отметил Николаев.

Жатайский судоремонтно-судостроительный завод (Жатайская судоверфь) был построен в 1943 году. В 2019 году началась реконструкция предприятия. Ожидается, что реализация проекта позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы Якутии.

Проект создания территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" начали реализовывать в 2015 году, администрация Якутска выделила на эти цели 138 га земли. На территории монопрофильного поселка Кангалассы создается промышленный комплекс по производству продукции для строительного и жилищно-коммунального хозяйства.

В ноябре вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал предложение властей Якутии расширить режим территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" на проект модернизации Жатайской судоверфи.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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