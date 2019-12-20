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В Якутии начались работы по строительству жилья в Арктической зоне

Объем аварийного жилья в 13 арктических районах республики составляет 155 тыс. квадратных метров

ТАСС, 20 декабря. Строительные компании приступили к работам по созданию жилья в Арктической зоне в Якутии в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Айсен Николаев.

"Мы в этом году уже начали [строительство] - [это] Верхнеколымский район. Он наиболее подготовлен: там есть производство стройматериалов. Строительные компании заявились, мы их поддержали", - сообщил Николаев.

Он напомнил, что в республике 13 арктических районов, в которых объем аварийного жилья составляет 155 тыс. квадратных метров. Площадь аварийного жилья в разных районах варьируется от 1,5 до 37 тыс. квадратных метров.

Глава Якутии отметил, что в настоящее время все работы выполняются за счет республиканского бюджета. "Эту проблему Фонд содействия реформированию ЖКХ прекрасно знает, и нам помогает", - подчеркнул Николаев.

В состав Арктической зоны РФ входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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