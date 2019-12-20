Суд восстановил в должности уволенного главврача Медицинского центра ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным увольнение Олега Пака с должности главы Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и восстановил его на работе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил Олег Пак.

Трудовой договор с главврачом Медцентра ДВФУ Олегом Паком прекратили 29 ноября в связи с выявленной судимостью по уголовным статьям "Оскорбление" и "Побои". Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что направит ходатайство в вуз о том, чтобы Олега Пака восстановили в должности. Пак подал аналогичный иск в суд и соответствующее обращение в прокуратуру.

"Сегодня суд восстановил меня в должности. Решение уже вступило в законную силу, так что я поехал на работу. Приказ о моем увольнении признан незаконным", - сказал собеседник агентства, добавив, что решение суда еще может быть обжаловано.

Согласно распространенному ранее заявлению от пресс-службы ДВФУ, в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ, наличие судимости, в том числе и погашенной, по данным статьям препятствует работе в образовательной организации. По мнению юристов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу и подлежат увольнению, если были трудоустроены ранее. При этом ДВФУ "высоко ценит заслуги Олега Пака на посту главного врача медцентра".

Медцентр ДФВУ - современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, это пилотный проект правительства РФ. Центр входит в состав Дальневосточного федерального университета. Учреждение оказывает высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь, оно включает 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям.

Предыдущий глава Медцентра ДВФУ Олег Бубнов в марте 2019 года был приговорен Фрунзенским районным судом Владивостока к условному сроку в 1 год и 8 месяцев за превышение должностных полномочий.