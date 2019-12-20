Рейсы "Аэрофлота" в Якутск и обратно отменены из-за погодных условий

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Рейсы из Якутска в Шереметьево и обратно отменила в пятницу авиакомпания "Аэрофлот", сообщили ТАСС в аэропорту Якутск.

В пятницу температура воздуха в аэропорту "Якутск" составила минус 41 градус, метеорологическая видимость по данным на 09:00 (03:00 мск) составила 700 м.

"Аэрофлот" отменила рейсы три раза подряд. Остальные рейсы [на сегодняшний день], некоторые с задержкой, но выполняются", - сообщили в аэропорту, отметив, что авиакомпания при отмене рейсов руководствовалась метеорологическими условиями.

Кроме того, с пятницы на понедельник перенесен рейс Якутск - Зырянка, сообщили в пресс-службе региональной авиакомпании "Полярные авиалинии".

"По предварительной информации, рейс в Зырянку (Верхнеколымский район) будет выполнен в понедельник в 08:00 (02:00 мск). Информация по рейсу в Мому (Момский район) будет предоставлена позже", - сказали там, отметив, что рейсы не были выполнены по расписанию из-за неблагоприятных метеоусловий. Также отменены рейсы Якутск - Батагай (Верхоянский район), Маган (входит в администрацию Якутска) - Чокурдах (Аллаиховский район).