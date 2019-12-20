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Митинговавших против массовых сокращений медсестер на Кузбассе восстановили на работе

Последний из митингов состоялся 21 апреля

КЕМЕРОВО, 20 декабря. /ТАСС/. Суд восстановил в должности четырех сотрудниц городской больницы в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, которые ранее проводили митинги против сокращения персонала. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель суда.

"Решением судьи Анжеро-Судженского городского суда четыре медицинских работницы были восстановлены в должности", - сообщила собеседница агентства.

В Анжеро-Судженске проходили митинги медработников городской больницы против возможного сокращения младшего медицинского персонала, последний из них состоялся 21 апреля. Несколько сотрудников медучреждения выражали свое несогласие с решением руководства о пересмотре штатного расписания и переводе их с должностей санитарок в уборщицы.

Председатель кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Любовь Егорова 24 апреля сообщила ТАСС, что руководство городской больницы Анжеро-Судженска устранило нарушения, связанные с переводом младшего медицинского персонала на новые должности.

Теги
РоссияКемеровская область
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