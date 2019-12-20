Самолет "Аэрофлота" не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем

ЧЕЛЯБИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который должен был в 08:00 (06:00 мск) вылететь из Челябинска в Москву, не сделал этого из-за проблем с двигателем. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе аэропорта Челябинска.

"Самолет не вылетел, так как дважды не завелся двигатель. Сейчас мы ждем техников от авиакомпании из Москвы, которые должны все проверить, причины, почему не завелся. На борту пассажиров уже нет. Авиакомпания решает, что с ними делать. Всего на борту было 79 пассажиров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что часть пассажиров полетит в Москву вечерним рейсом в 21:20 (19:20 мск). "А остальных попробуют отправить по одному-два человека в течение дня", - добавили в пресс-службе.