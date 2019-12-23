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Партнерский материал

Январские премьеры Московского международного Дома музыки

Московский международный Дом музыки представил афишу рождественских концертов, классической музыки и танцев
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС

Виктор Зинчук и группа "Неоклассик". "Рождественский концерт" (6+)

11 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Имя Виктора Зинчука знают за рубежом, а в нашей стране концерты "золотой гитары России" проходят при неизменных аншлагах. Сам композитор утверждает, что на всех своих концертах играет на гитаре то, "что на ней, в общем-то, и не исполнялось никогда".

На концерте в Доме музыки прозвучит лучшее из программы Зинчука: классика трех столетий, традиционные кельтские мелодии и собственные сочинения. Среди сюрпризов - исполнение композиций из нового авторского цикла "Времена года" ("Рождество" и "Апрель") и оригинальное переложение увертюры к опере "Кармен" Жоржа Бизе.

 

Митрополит Иларион. "Рождественская оратория" (12+)

12 января 2020, 19:00, Светлановский зал

"Рождественская оратория" митрополита Илариона

Слова из праздничного богослужения будут звучать в рождественские дни не только в православных храмах, но и в Доме музыки, где пройдет юбилейный Х фестиваль духовной музыки.

Его откроет "Рождественская оратория" митрополита Илариона, в исполнении которой будут задействованы ведущие музыкальные коллективы столицы: Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, Хор мальчиков Московского хорового училища имени А. В. Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

По словам автора, главным его желанием было "передать мысль о том, что история Рождества Христова - это не абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а такая же реальная, как наши собственные истории". Чтобы быть понятным самой широкой аудитории, текст оратории звучит на русском, а не на старославянском языке.

 

Василий Ладюк и государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (6+)

14 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Описание
© Московский международный Дом музыки

Второй день Рождественского фестиваля будет посвящен шедеврам духовной музыки барокко. Сочинения Баха и Доменико Скарлатти прозвучат в исполнении звезды мировой оперы, одного из лучших баритонов мира Василия Ладюка, блистательных "Виртуозов Москвы" и знаменитого Синодального хора. Концерт пройдет при участии художественного руководителя Рождественского фестиваля, митрополита Волоколамского Илариона.

Таинство Рождества нашло свое воплощение в музыке кантаты Баха Ich habe genug. Ее предварят три хорала из "Органной книжечки" Баха в исполнении Людмилы Голуб. Центром второго отделения станет Stabat Mater ("Стояла Мать скорбящая") Доменико Скарлатти - еще одного титана барокко, лучшего клавесиниста первой половины XVIII века.

 

Хор Московского Сретенского монастыря. "Рождественская ночь" (6+)

16 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Описание
© Московский международный Дом музыки

Мужской хор Сретенского монастыря - коллектив с уникальной исполнительской манерой, которая позволяет публике по-новому услышать и прочувствовать не только духовную музыку, но и популярные народные и эстрадные песни.

Каждый новый проект хора вызывает широкий зрительский резонанс. Не станет исключением и новая программа коллектива, подготовленная специально для юбилейного X Рождественского фестиваля. Ее центром станут "Песнопения и молитвы" Георгия Свиридова.

Сольные партии исполнят суперфиналистка шоу "Голос. Дети" Настя Гладилина и оперная певица Инна Деменкова (сопрано), обладатель Гран-при Всероссийского конкурса имени Леонида Собинова и специального приза конкурса Nuovo Canto Competition.

 

Хор мальчиков монастыря Монсеррат (Испания) (6+)

23 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Описание
© Московский международный Дом музыки

"Культурное наследие Каталонии", "маленькие ангелы древнего монастыря" - прославленный хор мальчиков снова станет гостем Рождественского фестиваля в Доме музыки. Более 800 лет юные певцы Escolania de Montserrat участвуют в службах древнего бенедиктинского монастыря и Базилики Девы Марии Монсерратской.

Хоровая школа монастыря Монсеррат ведет свою историю с XIII века. Именно здесь, в самом сердце Каталонии, находится бенедиктинское аббатство Монтсеррат, в котором уже 800 лет сохраняются традиции обучения хоровому пению. На протяжении веков 50 мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет живут в интернате при монастыре и дома бывают лишь раз в неделю. Здесь они проходят курс средней школы и получают общее музыкальное образование: играют на музыкальных инструментах, выступают в хоре и оркестре.

Коллектив записал десятки дисков, сотрудничал с ведущими оркестрами Испании (оркестр Кадакеса, Симфонический оркестр Барселоны, Национальный оркестр Каталонии, Национальный камерный оркестр Андорры), был участником оперных постановок в театре "Лисеу" в Барселоне.

 

Шоу Ballet Flamenco Español (Испания) (12+)

24 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Описание
© Московский международный Дом музыки

Испанское фламенко во всем современном стилистическом разнообразии представит балетная труппа, основанная в 2017 году испанским хореографом и художником-постановщиком Тито Осуной.

В составе труппы - солисты ведущих танцевальных компаний Испании: солист Национального балета Кристиан Перес, Бенджамин Лейва и Кармен Кой из команды Антонио Гадеса, солисты шоу Карлоса Сауры Кармен Мансанера, Надя Паскуаль и Алехандра Родригес, солисты труппы Антонио Каналеса Пабло Хрупкий и Кармен Авилес.

В шоу представлены разные стили испанского танцевального искусства: "Болеро" - классический стилизованный танец на музыку Равеля; "Цапатеадо Моцарта", навеянный образом венского классика; "Фламенко Live", в котором традиционное фламенко соединяется с современным.

 

"Ревизор" (12+)

29 января 2020, 19:00, Театральный зал

Описание
© Московский международный Дом музыки

"Ревизор" - это уникальная выставка литературных портретов, характеров и поступков, комедия, полная искрометного юмора и хлесткой сатиры.

Главные роли в постановке исполнили известные актеры театра и кино: Екатерина Вуличенко ("Свободная женщина", "Звезда", "Шифр", "Консультант", "Француз" и др.), Евгений Воскресенский ("Старые клячи", "Ландыш серебристый", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." и др.), Владимир Гусев ("День выборов", "Олигарх", "Две судьбы", "Исаев" и др.). Красочные костюмы героев спектакля выполнены по лекалам 30-х годов XIX века - благодаря этому погружение в мир героев Николая Гоголя становится более полным и убедительным.

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