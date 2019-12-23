Январские премьеры Московского международного Дома музыки

Виктор Зинчук и группа "Неоклассик". "Рождественский концерт" (6+) 11 января 2020, 19:00, Светлановский зал Имя Виктора Зинчука знают за рубежом, а в нашей стране концерты "золотой гитары России" проходят при неизменных аншлагах. Сам композитор утверждает, что на всех своих концертах играет на гитаре то, "что на ней, в общем-то, и не исполнялось никогда". На концерте в Доме музыки прозвучит лучшее из программы Зинчука: классика трех столетий, традиционные кельтские мелодии и собственные сочинения. Среди сюрпризов - исполнение композиций из нового авторского цикла "Времена года" ("Рождество" и "Апрель") и оригинальное переложение увертюры к опере "Кармен" Жоржа Бизе. Митрополит Иларион. "Рождественская оратория" (12+) 12 января 2020, 19:00, Светлановский зал

"Рождественская оратория" митрополита Илариона

Слова из праздничного богослужения будут звучать в рождественские дни не только в православных храмах, но и в Доме музыки, где пройдет юбилейный Х фестиваль духовной музыки. Его откроет "Рождественская оратория" митрополита Илариона, в исполнении которой будут задействованы ведущие музыкальные коллективы столицы: Московский синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, Хор мальчиков Московского хорового училища имени А. В. Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина. По словам автора, главным его желанием было "передать мысль о том, что история Рождества Христова - это не абстрактная история, происходившая две тысячи лет назад, а такая же реальная, как наши собственные истории". Чтобы быть понятным самой широкой аудитории, текст оратории звучит на русском, а не на старославянском языке. Василий Ладюк и государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (6+) 14 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Второй день Рождественского фестиваля будет посвящен шедеврам духовной музыки барокко. Сочинения Баха и Доменико Скарлатти прозвучат в исполнении звезды мировой оперы, одного из лучших баритонов мира Василия Ладюка, блистательных "Виртуозов Москвы" и знаменитого Синодального хора. Концерт пройдет при участии художественного руководителя Рождественского фестиваля, митрополита Волоколамского Илариона. Таинство Рождества нашло свое воплощение в музыке кантаты Баха Ich habe genug. Ее предварят три хорала из "Органной книжечки" Баха в исполнении Людмилы Голуб. Центром второго отделения станет Stabat Mater ("Стояла Мать скорбящая") Доменико Скарлатти - еще одного титана барокко, лучшего клавесиниста первой половины XVIII века. Хор Московского Сретенского монастыря. "Рождественская ночь" (6+) 16 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Мужской хор Сретенского монастыря - коллектив с уникальной исполнительской манерой, которая позволяет публике по-новому услышать и прочувствовать не только духовную музыку, но и популярные народные и эстрадные песни. Каждый новый проект хора вызывает широкий зрительский резонанс. Не станет исключением и новая программа коллектива, подготовленная специально для юбилейного X Рождественского фестиваля. Ее центром станут "Песнопения и молитвы" Георгия Свиридова. Сольные партии исполнят суперфиналистка шоу "Голос. Дети" Настя Гладилина и оперная певица Инна Деменкова (сопрано), обладатель Гран-при Всероссийского конкурса имени Леонида Собинова и специального приза конкурса Nuovo Canto Competition. Хор мальчиков монастыря Монсеррат (Испания) (6+) 23 января 2020, 19:00, Светлановский зал

"Культурное наследие Каталонии", "маленькие ангелы древнего монастыря" - прославленный хор мальчиков снова станет гостем Рождественского фестиваля в Доме музыки. Более 800 лет юные певцы Escolania de Montserrat участвуют в службах древнего бенедиктинского монастыря и Базилики Девы Марии Монсерратской. Хоровая школа монастыря Монсеррат ведет свою историю с XIII века. Именно здесь, в самом сердце Каталонии, находится бенедиктинское аббатство Монтсеррат, в котором уже 800 лет сохраняются традиции обучения хоровому пению. На протяжении веков 50 мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет живут в интернате при монастыре и дома бывают лишь раз в неделю. Здесь они проходят курс средней школы и получают общее музыкальное образование: играют на музыкальных инструментах, выступают в хоре и оркестре. Коллектив записал десятки дисков, сотрудничал с ведущими оркестрами Испании (оркестр Кадакеса, Симфонический оркестр Барселоны, Национальный оркестр Каталонии, Национальный камерный оркестр Андорры), был участником оперных постановок в театре "Лисеу" в Барселоне. Шоу Ballet Flamenco Español (Испания) (12+) 24 января 2020, 19:00, Светлановский зал

Испанское фламенко во всем современном стилистическом разнообразии представит балетная труппа, основанная в 2017 году испанским хореографом и художником-постановщиком Тито Осуной. В составе труппы - солисты ведущих танцевальных компаний Испании: солист Национального балета Кристиан Перес, Бенджамин Лейва и Кармен Кой из команды Антонио Гадеса, солисты шоу Карлоса Сауры Кармен Мансанера, Надя Паскуаль и Алехандра Родригес, солисты труппы Антонио Каналеса Пабло Хрупкий и Кармен Авилес. В шоу представлены разные стили испанского танцевального искусства: "Болеро" - классический стилизованный танец на музыку Равеля; "Цапатеадо Моцарта", навеянный образом венского классика; "Фламенко Live", в котором традиционное фламенко соединяется с современным. "Ревизор" (12+) 29 января 2020, 19:00, Театральный зал