Жители Якутска победили на международном фестивале ледовых скульптур в Томске

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Команда из Якутии "Полярные пчелы" с композицией "За окном" победила на международном фестивале по созданию ледовых скульптур "Хрустальный Томск", которая собрала 20 команд из восьми стран мира. Команды с Дальнего Востока заняли все три призовые строчки конкурса, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

"В этом году Томску 415 лет. Мы весь год шли под этим девизом и такое задание мы дали участникам конкурса, чтобы они познакомились с легендами, достопримечательностями города, с нашими жителями, которые прославили город, и могли увековечить это в ледовых скульптурах", - сказал в ходе церемонии награждения мэр Томска Иван Кляйн.

Как передает корреспондент ТАСС, первое место в конкурсе заняла скульптура "За окном" команды "Полярные Пчелы" из Якутии. Ее авторы изобразили фигуру человека, которая смотрит за девочкой на велосипеде из окна деревянного дома. Второе - команда из Хабаровска "Плантация" со скульптурой "Как приручить халяву", а третье разделили сразу три команды: две из Якутии и одна - из Северска (ЗАТО в Томской области). Победители получили 100 тыс. рублей, приз за второе место - 75 тыс. рублей и приз за третье место - 50 тыс. рублей.

"Мы работаем с деревом, старый Томск нас тоже интересует, у нас тоже старые дома есть, нас интересует сохранение старых традиций. В конкурсе принимаем участие в первый раз, и в Томске тоже первый раз", - сказал журналистам глава команды "Полярные пчелы" Николай Петров.

Всего для участия в конкурсе в Томск приехали 20 команд, по два человека каждая. Участники представляли Россию, Китай, Мозамбик, Малайзию, Армению, Корею, Белоруссию и Киргизию. "В своих работах вы сумели передать красоту старейшего Томского университета, уникальность Таловских чаш, легенду об Ушае и Томе, таинственную историю старца Федора, славу и гордость томичей за нашего земляка космонавта Николая Рукавишникова и многие другие сюжеты томской истории. Думаю, что любимой работой томских студентов станет композиция "Как приручить халяву". А лично я вдохновлен работой якутских мастеров", - отметил Кляйн.

Ежегодный международный фестиваль "Хрустальный Томск" проводится в Томске с 2016 года. В городе собираются скульпторы со всего мира, чтобы за две недели изо льда вырезать скульптуры, которые становятся главным украшением новогоднего убранства центра Томска. После церемонии награждения в Томске официально включилась новогодняя иллюминация и зажглись огни на главной городской новогодней елке.