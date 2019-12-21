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В 11 департаментах Франции введен повышенный уровень опасности из-за непогоды

Во многих департаментах сильный ветер стал причиной повреждения линий электропередачи

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги объявлен в 11 французских департаментах из-за непогоды. Об этом сообщили в субботу в национальной метеорологической службе Meteo France.

В восьми юго-западных департаментах введен повышенный уровень погодной опасности из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Еще в трех юго-восточных департаментах синоптики предупредили о сильных ветрах. Речь идет о Шаранте, Дордони, Жиронде, Атлантических Пиренеях, Гаре, Буш-дю-Рон, Воклюзе и других департаментах.

В Приморских Альпах за минувшие сутки выпало почти 200 мм осадков. В курортном Ментоне сход оползней в нескольких районах заблокировал движение по основным автомобильным дорогам. В департаменте Вар сотрудники пожарно-спасательной службы совершили порядка 150 выездов для устранения последствий непогоды и эвакуации населения в безопасные места.

Во многих департаментах сильный ветер стал причиной повреждения линий электропередачи. По последним данным оператора энергосетей Enedis, 16 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества. "Согласно данным на 09:00 по парижскому времени [11:00 мск ], 16 тыс. домохозяйств лишены электричества, речь в основном идет о регионе Овернь-Рона-Альпы", - говорится в сообщении компании. "Наши команды мобилизованы для устранения неполадок и подготовки в возможному шторму", - отмечается в Twitter энергооператора.

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Франция
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