Совершающий кругосветку барк "Седов" зашел во французский Брест для пополнения топлива

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Учебное парусное судно "Седов", участвующее в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, зашел в субботу во французский порт Брест для пополнения запасов топлива. Об этом ТАСС сообщили в медиацентре кругосветки.

"Незапланированный ранее утвержденным маршрутом экспедиции заход во французский порт для бункеровки обусловлен тем, что во время перехода по Северному морю кораблю пришлось обходить полосу шторма, возникла необходимость пополнения запасов топлива", - пояснили ТАСС в медиацентре. По докладу капитана "Седова" Евгения Ромашкина, судно ошвартовалось в порту Брест в 08:38 мск.

Во время стоянки российский барк пополнит запасы топлива, а экипаж и курсанты-практиканты, находящиеся на его борту, отдохнут после длительного пребывания в штормовом море. Из Бреста "Седов" продолжит кругосветное плавание по маршруту.

Учебное парусное судно "Седов", эксплуатантом которого является Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, покинуло порт приписки Калининград 8 декабря. За 13 дней плавания пройдено более 1600 морских миль.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют учебные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток. С ноября 2019 года по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта учебных заведений Росрыболовства и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории островов Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.

О паруснике

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова.

Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 м, водоизмещение 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. В апреле 2017 года барк "Седов" был передан от Мурманского гостехуниверситета Калининградскому государственному техническому университету, в состав которого входит БГА.